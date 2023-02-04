Экс-нардеп Кива: Резников ушел с поста главы минобороны Украины

Экс-депутат допустил, что вскоре Резникову могут выдвинуть обвинения. По словам Кивы, в связи с громкими отставками и увольнениями украинских политиков, подобная участь может коснуться и главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Оппозиционер отметил, что фигура Ермака до сих пор считалась неприкосновенной.