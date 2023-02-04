Экс-нардеп Кива: Резников ушел с поста главы минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку, сообщил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Политик в заявлении, опубликованном в Telegram-канале, сослался на сведения источника.
Экс-депутат допустил, что вскоре Резникову могут выдвинуть обвинения. По словам Кивы, в связи с громкими отставками и увольнениями украинских политиков, подобная участь может коснуться и главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Оппозиционер отметил, что фигура Ермака до сих пор считалась неприкосновенной.
«Проворовавшийся министр обороны Украины Резников, как мне сообщил источник, написал заявление об отставке», — написал Илья Кива.
Сведения о якобы отставке Резникова с поста главы минобороны Украины пока не комментировались официальными лицами. Но по данным других депутатов Рады, киевские власти уже обсуждают назначение главы ведомства на другую должность.