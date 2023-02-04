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Жители итальянской Вероны вышли на митинг против антироссийских санкций

Политика
Жители итальянской Вероны вышли на митинг против антироссийских санкций

Несколько сотен жителей итальянской Вероны вышли на центральную площадь города, чтобы высказать недовольство антироссийскими санкциями и поддержкой Украины. Протестующие также потребовали от властей вывести страну из НАТО.

Как уточнил один из организаторов акции, лидер культурной ассоциации «Венето-Россия» Пальмарино Дзоккателли, в протестной акции приняли участие порядка 500 человек. На площади города они растянули баннеры со слоганами: «Хватит бомб» и «Зеленский — актер НАТО», передает РИА Новости.

«Мы считаем, что Италии необходимо прекратить отправлять оружие Украине. Все наши выступления на митинге были против разжигающих вражду действий Запада», — заявил Дзоккателли.

Один из митингующих также принес на акцию флаг России, добавил организатор. К манифестации присоединились жители соседних городов.

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