Жители итальянской Вероны вышли на митинг против антироссийских санкций

Несколько сотен жителей итальянской Вероны вышли на центральную площадь города, чтобы высказать недовольство антироссийскими санкциями и поддержкой Украины. Протестующие также потребовали от властей вывести страну из НАТО.
Как уточнил один из организаторов акции, лидер культурной ассоциации «Венето-Россия» Пальмарино Дзоккателли, в протестной акции приняли участие порядка 500 человек. На площади города они растянули баннеры со слоганами: «Хватит бомб» и «Зеленский — актер НАТО», передает РИА Новости.
«Мы считаем, что Италии необходимо прекратить отправлять оружие Украине. Все наши выступления на митинге были против разжигающих вражду действий Запада», — заявил Дзоккателли.
Один из митингующих также принес на акцию флаг России, добавил организатор. К манифестации присоединились жители соседних городов.