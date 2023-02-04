Жители итальянской Вероны вышли на митинг против антироссийских санкций

Как уточнил один из организаторов акции, лидер культурной ассоциации «Венето-Россия» Пальмарино Дзоккателли, в протестной акции приняли участие порядка 500 человек. На площади города они растянули баннеры со слоганами: «Хватит бомб» и «Зеленский — актер НАТО», передает РИА Новости.