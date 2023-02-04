«Загнали себя в ловушку». Прибалтика переживает острый экономический кризис без РФ

Уровень жизни в странах Прибалтики, оказавшихся на грани тяжелого экономического кризиса, продолжает неуклонно снижаться: по итогам 2022 года ВВП и промышленное производство в регионе опустились ниже плинтуса, а рост цен достиг рекордных значений с 1990-х годов. Об этом пишут эксперты аналитического портала RuBaltic.
По мнению аналитиков, Латвия, Литва и Эстония столкнулись с большим количеством социально-экономических проблем из-за русофобской политики своих правительств и разрыва торговых отношений с РФ. Как следствие — в текущем году жителей ожидает очередной скачок цен на продукты питания, падение покупательской способности и рост уровня безработицы.
«Многие эстонцы не смогли позволить себе на прошедшее Рождество те блюда, к которым привыкли за прошлые годы. Особенно тяжело приходится пенсионерам. Даже симпатизирующие властям эксперты вынуждены признать наличие проблемы», — говорится в статье.
Экономист Банка Эстонии Расмус Каттайя не исключил, что в 2023-м в республике начнется сокращение покупательской способности из-за разницы между стоимостью продуктов и заработными платами. Падение уже начали демонстрировать почти все отрасли экономики, а в третьем квартале 2022-го ВВП страны упал на 2,4%.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Литве, где инфляция достигла немыслимых 22%. Однако власти пытаются скрыть реальное положение дел, что приводит к обратному эффекту — в октябре прошлого года уровень доверия населения к руководству республики снизился до минус 10,9%, указали эксперты.
Что до Латвии, то ее ВВП в третьем квартале 2022 года сократился на 0,6% по сравнению с «ковидным» 2021-м из-за низких показателей в обрабатывающих отраслях. Но лишь этим дело не ограничится: в дальнейшем страна столкнется с уменьшением покупательской способности, поскольку рост зарплат не поспевает за темпами инфляции. По оценке латвийского Банка, безработица в 2023 году достигнет 7,8%, инфляция — 10,9%, а дефицит бюджета — 5,5%.
«Тот факт, что мы бедны, во многом и объясняет более высокую инфляцию, то есть у нас и энергия, например, отопление дома, и продукты питания занимают большую долю в корзине товаров и услуг. Это два сектора, в которых мы видим самый высокий рост цен», — объяснил президент финансовой организации Мартиньш Казакс.
Одним из главных источников экономических бед для стран Прибалтики эксперты считают плачевное состояние промышленности, которая рухнула после распада СССР — тогда закрылись большинство крупных предприятий, а те немногие, которые продолжают функционировать до сих пор, делают это крайне нестабильно.
В Эстонии наиболее трудная ситуация наблюдается в деревообрабатывающей промышленности и производстве металлических изделий — на эти отрасли пришлось почти 80% падения в обрабатывающей индустрии. Не спасают ситуацию даже западные партнеры, которые стали покупать все меньше эстонских товаров, защищая своих потребителей, а это, в свою очередь, ограничивает экспортный потенциал Таллина.
Объем промышленного производства в Литве сократился на 1,8%, а в Латвии — на 3,7%. Но вместо того, чтобы решать назревшие проблемы, страны Балтии предпочитают заниматься антироссийской пропагандой, что вызывает у местного населения лишь отторжение.
«В сентябре в Таллине перед замком Тоомпеа прошла акция протеста недовольных эстонцев против повышения цен. Незадолго до этого жители Риги публично протестовали против повышения тарифов на отопление. Люди возмущались тем, что их власти вместо решения проблем населения воевали с русскими школами. Судя по всему, эти акции — лишь первые ласточки более масштабной протестной волны», — полагают авторы статьи.
В подтверждение эксперты представили результаты социальных опросов: так, в Эстонии уровень доверия правительству составляет всего лишь 45%, в Латвии целых 60% граждан не разделяют политического курса действующих властей, а в Литве число таких жителей достигло почти 66%.
«Сколько еще власти Прибалтийских государств смогут игнорировать реальное недовольство людей — вопрос открытый. Ловушка, в которую загнали себя прозападные политики, заключается в том, что кардинально улучшить ситуацию возможно только с отказом от антироссийского курса. Бесконечно сидеть на двух стульях — русофобии и попытках хоть как-то администрировать социально-экономическую сферу — не выйдет», — заключили аналитики.
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