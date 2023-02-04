«Загнали себя в ловушку». Прибалтика переживает острый экономический кризис без РФ

Что до Латвии, то ее ВВП в третьем квартале 2022 года сократился на 0,6% по сравнению с «ковидным» 2021-м из-за низких показателей в обрабатывающих отраслях. Но лишь этим дело не ограничится: в дальнейшем страна столкнется с уменьшением покупательской способности, поскольку рост зарплат не поспевает за темпами инфляции. По оценке латвийского Банка, безработица в 2023 году достигнет 7,8%, инфляция — 10,9%, а дефицит бюджета — 5,5%.