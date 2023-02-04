Глава МИД Турции Чавушоглу объяснил, что препятствует присоединению Швеции к НАТО

Терроризм препятствует процессу включения Швеции в блок НАТО. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он дал понять, что террористические организации обкладывают «минами» путь официального Стокгольма к пополнению Североатлантического альянса. По мнению турецкого министра иностранных дел, королевство способно нейтрализовать их, если у его руководства возникнет соответствующее желание.
«Швеция специально наступает на эти мины», — пришел к выводу Чавушоглу.
Ранее по этому поводу высказался глава МИД Польши Збигнев Рау. Он выразил надежду, что Швеция успеет присоединиться к Альянсу до июльского саммита организации в Вильнюсе. Такое заявление польский министр сделал на пресс-конференции в Стокгольме.