Пригожин подчеркнул откровенность книги военкора Романовского «Восемь лет с Вагнером»

Вдова Романовского Александра рассказала, что он собирал материалы для книги на протяжении нескольких лет и брал интервью у бойцов. Первая тысяча экземпляров издания «Восемь лет с Вагнером» уже вышла из печати. Труды Романовского удалось опубликовать благодаря помощи его друзей.