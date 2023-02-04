Пригожин подчеркнул откровенность книги военкора Романовского «Восемь лет с Вагнером»

Военный корреспондент Кирилл Романовский был выдающимся человеком. Таким мнением поделился предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен прокомментировал выпуск книги Романовского «Восемь лет с Вагнером». Пригожин рассказал, что военкор был вместе с бойцами практически с первых шагов, очень много знал, видел и понимал.
«Он провел большое количество времени с бойцами в одних окопах и фактически жил их жизнью. Его истории очень правдивы и очень откровенны», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Кирилл Романовский успел побывать во многих горячих точках. За свои заслуги перед страной он был награжден орденом Мужества. Военкор скончался 4 января 2023 года.
Вдова Романовского Александра рассказала, что он собирал материалы для книги на протяжении нескольких лет и брал интервью у бойцов. Первая тысяча экземпляров издания «Восемь лет с Вагнером» уже вышла из печати. Труды Романовского удалось опубликовать благодаря помощи его друзей.