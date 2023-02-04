Коммунальщики рассыпали реагенты на чистый асфальт в Сестрорецке

Изобретательность петербургских коммунальщиков в вопросе уборки улиц поражает воображение.
В этот раз они рассыпали реагенты на чистый асфальт в Сестрорецке. Очевидцы сняли на видео спецтехнику, где лежали реагенты. Ролик появился в соцсети «ВКонтакте» в группе «Новости Сестрорецка».
«Коммунальщикам не жалко ни наших животных, ни нашу обувь, ни наши машины… Конечно, в Курортном районе так тяжело с закупкой песка, правда же? А тут бросил соль, и само все растаяло…», — посетовал автор ролика.
Тем временем в центре Петербурга обочины улиц покрыты толстым слоем грязи, образовавшейся после того, как растаял брошенный коммунальщиками снег. Горожане просили губернатора Александра Беглова усилить надзор за работой коммунальных служб. Однако Смольный предпочитает делать вид, что не замечает проблем.