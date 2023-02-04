Украина в одностороннем порядке разорвала договор с Россией по исследованию космоса

Украина разорвала договор с российской стороной о сотрудничестве в космическом пространстве. Об этом сообщил представитель правительства страны в парламенте Тарас Мельничук.
По словам политика, кабинет министров решил разорвать договор с Москвой в одностороннем порядке. Соглашение действовало с 1996 года и предусматривало совместную исследовательскую работу и использование космоса в мирных целях.
«Прекращено действие соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях», — сообщил Мельничук в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Москва и Пекин подписали межправительственное соглашение о работах по изучению Луны.