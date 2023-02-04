«Срочные дела». Депутат-единоросс расхотел ехать в зону СВО и улетел в Москву — СМИ

Депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев передумал участвовать в боевых действиях на Украине добровольцем и улетел в Москву. Об этом сообщает портал «Тайга.инфо» со ссылкой на несколько источников, в том числе в региональном заксобрании.
Со слов собеседников издания, единоросс собирался отправиться в зону СВО вместе с другими членами добровольческого батальона «Вега», к которому он присоединился в конце декабря прошлого года. В состав последнего входят и другие народные избранники — первый зампредседателя местного заксобрания и основатель батальона Андрей Панферов, а также вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко.
О том, что Савельев стал полноценным членом «Веги», в начале января сообщило отделение «Единой России» в Мошковском районе. Но как только дело дошло до реального участия в спецоперации, депутат так и не добрался до пункта назначения: со слов источников, он сошел с поезда, следующего в зону СВО, на станции Чаны в Новосибирской области.
«[Савельев] доехал [из Чанов] до Омска на машине и вылетел в Москву», — подчеркнул один из источников.
Дальше его следы теряются. Собеседники «Тайги.инфо» допустили, что он мог намеренно вылететь в Москву из Омска, а не Новосибирска, чтобы о его решении стало известно не сразу. Но есть и другая версия — у народного избранника попросту могли появиться «срочные дела».
«Савельев мог улететь по срочным делам или просто избежать потери времени, чтобы не трястись в вагоне [с другими членами батальона]», — считают источники.
Авторы Telegram-канала «Выборы, выборы, выборы» в свою очередь не исключили, что всплывшая в СМИ информация о передвижениях единоросса — это результат местных разборок. Ранее силовики возбудили уголовное дело против вице-мэра Новосибирска Артема Скатова — ему предъявлено обвинение в распространении недостоверных сведений о Савельеве.
«Занятно, что именно по обращению Савельева силовики открыли дело по поводу клеветы в телеграме против вице-мэра Артема Скатова, члена команды мэра Локотя <…>. Может ли публикация в “Тайге” быть ответкой от мэра недружественному застройщику? Не исключаем», — говорится в посте.
Вечером 4 февраля Савельев опубликовал на странице «ВКонтакте» фотографии из зоны СВО, подписав их фразой: «Мы на месте».
Ранее «ПС» писала о том, что депутат Госдумы Олег Голиков, участвующий в спецоперации, после возвращения с фронта может возглавить один из дальневосточных регионов. Подробнее — в нашей статье.