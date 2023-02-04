«Срочные дела». Депутат-единоросс расхотел ехать в зону СВО и улетел в Москву — СМИ

О том, что Савельев стал полноценным членом «Веги», в начале января сообщило отделение «Единой России» в Мошковском районе. Но как только дело дошло до реального участия в спецоперации, депутат так и не добрался до пункта назначения: со слов источников, он сошел с поезда, следующего в зону СВО, на станции Чаны в Новосибирской области.