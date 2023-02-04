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Устроивший пальбу из охотничьего ружья в центре Махачкалы написал явку с повинной

Происшествия
Устроивший пальбу из охотничьего ружья в центре Махачкалы написал явку с повинной

Следователи задержали жителя Махачкалы, который устроил стрельбу из охотничьего ружья на проспекте Расула Гамзатова, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Дагестан.

Подозреваемый написал заявление о явке с повинной. Мужчина скрылся с места происшествия, но потом признался в содеянном. Правоохранители проводят следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи намерены ходатайствовать о заключении нарушителя под стражу.

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