Устроивший пальбу из охотничьего ружья в центре Махачкалы написал явку с повинной

Подозреваемый написал заявление о явке с повинной. Мужчина скрылся с места происшествия, но потом признался в содеянном. Правоохранители проводят следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи намерены ходатайствовать о заключении нарушителя под стражу.