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ISU не стал приглашать россиянку Щербакову на церемонию вручения премии в Цюрих

Спорт
ISU не стал приглашать россиянку Щербакову на церемонию вручения премии в Цюрих

Международный союз конькобежцев (ISU) не пригласил российскую фигуристку Анну Щербакову на церемонию вручения премии Skating Awards.

ISU из соображений безопасности не пригласил олимпийскую чемпионку 2022 года в женском одиночном катании Анну Щербакову на церемонию вручения премии Skating Awards в Цюрихе. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе организации. В ISU подчеркнули, что это решение «соответствует политике» союза.

Щербакова являлась единственной российской фигуристкой, которую номинировали на премию ISU Skating Awards во всех категориях. Церемония вручения пройдет в Цюрихе 5 февраля.

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