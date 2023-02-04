ISU не стал приглашать россиянку Щербакову на церемонию вручения премии в Цюрих

ISU из соображений безопасности не пригласил олимпийскую чемпионку 2022 года в женском одиночном катании Анну Щербакову на церемонию вручения премии Skating Awards в Цюрихе. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе организации. В ISU подчеркнули, что это решение «соответствует политике» союза.