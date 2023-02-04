Раскрыты особенности пакета обновлений EaaS для соцсети ЯRUS

Разработчики социальной сети ЯRUS рассказали о новом пакете обновлений EaaS («Окружение как услуга»).
Это отдельная система, генерирующая конфигурации, которые превращают ЯRUS в максимально комфортное приложение. На примере огорода руководитель отдела инфраструктуры соцсети Валентин Исаков рассказал, как она работает.
«Семена моркови, редиса и томатов посажены в разнобой, часть посадок давно не поливалась, используются неправильные удобрения и овощи гибнут. Полный хаос!» — рассказали в ЯRUS.
Нужно представить, что есть механизм, где описана конфигурация огорода с рядом параметров. Например, это GPS-координаты лучшей почвы для посадки семян, количество и типы удобрений, расположение грядок, типы желаемых продуктов, размер посадочного места, система полива и многое другое. Все это содержит в себе система EaaS.