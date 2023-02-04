Раскрыты особенности пакета обновлений EaaS для соцсети ЯRUS

Нужно представить, что есть механизм, где описана конфигурация огорода с рядом параметров. Например, это GPS-координаты лучшей почвы для посадки семян, количество и типы удобрений, расположение грядок, типы желаемых продуктов, размер посадочного места, система полива и многое другое. Все это содержит в себе система EaaS.