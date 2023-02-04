Ослабление позиций президента США Джо Байдена и Демократической партии может привести к отставке украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший советник его предшественника Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, американские республиканцы начали набирать авторитет, в то время как здоровье нынешнего главы Белого дома ухудшается с каждым днем. А предполагаемый проигрыш демократов на предстоящих выборов может лишить Киева западной поддержки.
«Зеленский находится фактически в капкане. И Ермак, и он, и вся эта группа. Капкан сжимается внешне и внутренне. Зеленскому уже ничего не поможет», — сказал Соскин в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.
На Украине продолжается спецоперация, направленная на денацификацию и демилитаризацию страны. В российском МИД ранее подтвердили, что цели кампании будут выполнены в полном объеме.