«А король-то голый». Почему Байден передумал наказывать саудитов за решение по нефти

Президент США Джо Байден, который еще в октябре прошлого года пригрозил Саудовской Аравии «последствиями» за решение сократить добычу нефти вместе с другими странами-участницами ОПЕК+, внезапно пошел на попятную. Оказалось, что Белый дом уже не планирует предпринимать никаких «карательных» мер в отношении королевства, передает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в Конгрессе и администрации главы государства.
Как пишет издание, новый состав двухпалатного парламента приступил к работе почти месяц назад, но законодатели до сих пор не получили от представителей Байдена никаких установок по поводу Эр-Рияда. При этом ранее в Белом доме неоднократно подчеркивали, что позиция Конгресса будет иметь ключевое значение для полного пересмотра Вашингтоном американо-саудовских отношений.
Бездействие американского истеблишмента вызывает недовольство у ряда парламентариев, обеспокоенных тем, что руководство королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, выйдет сухим из воды после решения ОПЕК+.
«Терпения уже не так много осталось, когда ты просишь о разговоре в течение четырех месяцев. Разочарование — это подходящее слово [для описания ситуации]. Мы намерены заставить администрацию сдержать свое слово», — заявил один из высокопоставленных помощников демократов.
Однако Байден руководствуется в этом вопросе чисто политическими причинами: с одной стороны, цены на газ в США с тех пор значительно выровнялись, с другой — поддержание дружественных отношений с Саудовской Аравией отвечает интересам национальной безопасности страны.
Принятие неизбежного
В начале октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки от утвержденных в августе квот. Члены организации также договорились продлить эту сделку до 31 декабря 2023 года. Как объяснил вице-премьер России Александр Новак, такая мера важна для стабилизации ситуации на мировом рынке перед сезонным снижением спроса.
Тогда же стало известно, что американская администрация пыталась отговорить объединение стран от подобного решения, аргументируя это отсутствием необходимости в текущей экономической ситуации. Снижение нефтедобычи в Вашингтоне назвали «тотальной катастрофой» и «вражеским актом», опасаясь, что это приведет к скачку цен на газ в стране.
А Байден пошел еще дальше, пригрозив Саудовской Аравии «последствиями» за то, что она сыграла в сделке ОПЕК+ ключевую роль.
«Будут некоторые последствия за то, что они сделали вместе с Россией. Я не буду говорить о том, что я рассматриваю и имею в виду, но последствия будут», — пообещал он в интервью CNN, добавив, что намерен действовать вместе с Конгрессом, когда тот возобновит свою работу.
После этого Белый дом представил план действий, предполагавший пересмотр американо-саудовских отношений в тесной консультации с парламентом. Власти США не исключали, что могут вывести американские истребители F-16 из Саудовской Аравии и даже прекратить военную помощь королевству.
Однако ничего из этого так и не было выполнено: как пишет CNN, в администрации осознали, что не могут сократить сотрудничество с Эр-Риядом без ущерба для национальной безопасности. Так, в частности, в окружении Байдена опасались, что сворачивание продажи вооружения саудитам приведет к сближению страны с Россией, что негативно отразится на ходе украинского конфликта.
«Чиновники “уклоняются от переоценки”, поскольку растет понимание того, что восстановление отношений между двумя странами выгодно для США», — подчеркнул в беседе с CNN представитель администрации Байдена.
Тот факт, что Вашингтон не собирается разрывать диалог с королевством, подтвердил и официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, у США есть «многочисленные интересы» в ближневосточном государстве и регионе в целом.
«Сейчас цены на газ стабилизировались, а инфляционное давление, похоже, наконец-то ослабевает. Промежуточные выборы также остались позади для Белого дома: на них демократы превзошли ожидания и заставили президента и его советников чувствовать себя оправданными в отношении своей политической позиции в преддверии второй половины первого срока Байдена», — говорится в статье.
Дерзость и своеволие
Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина высмеяла непостоянство США в отношении Саудовской Аравии: сначала Байден наобещал восточным коллегам «страшных последствий», сравнив решение ОПЕК+ с «пощечиной», а теперь, как «настоящий мужик» и «хозяин слова», решил отыграть все назад.
«Тем временем, весь мир смотрит на эти метания США и понимает, что не за горами тот час, когда найдется смельчак, который крикнет "А король-то — голый!» — написала депутат в Telegram-канале.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов полагает, что Вашингтон решил не наказывать Эр-Рияд за «дерзость и своеволие», поскольку Штатам выгоднее сохранить отношения с королевством в таком виде, в котором они есть сейчас. Тем интереснее, как это скажется в дальнейшем, добавил эксперт.
«Даже подобное событие, расцененное администрацией США как “оскорбление”, осталось без последствий, что дает пищу для размышлений не только американскому истеблишменту, но и всем заинтересованным лицам. Возможность принимать самостоятельные решения под силу не всем игрокам, но тенденция представляется достаточно очевидной. Подобные прецеденты могут приводить если не к открытой конфронтации, то к скрытому саботажу», — рассуждают авторы Telegram-канала «Незыгарь».
Ранее США обнаружили в небе над штатом Монтана китайский аэростат, который, согласно заявлению МИД КНР, вторгся в воздушное пространство страны случайно «под влиянием западных ветров». Однако эксперты убеждены, что в Пекине пытались тем самым сорвать визит госсекретаря Энтони Блинкена. Подробнее — в нашей статье.