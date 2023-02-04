«А король-то голый». Почему Байден передумал наказывать саудитов за решение по нефти

Однако ничего из этого так и не было выполнено: как пишет CNN, в администрации осознали, что не могут сократить сотрудничество с Эр-Риядом без ущерба для национальной безопасности. Так, в частности, в окружении Байдена опасались, что сворачивание продажи вооружения саудитам приведет к сближению страны с Россией, что негативно отразится на ходе украинского конфликта.