CNN: китайский воздушный шар покидает территорию США

Воздушный шар, которые в Пентагоне приняли за китайское устройство для шпионажа, может покинуть территорию США в ближайшее время. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).
По информации телеканала, «аэростат-шпион» отправится за пределы американского восточного побережья утром 4 февраля. Следует отметить, что разница во времени между Москвой и Вашингтоном составляет восемь часов.
Ранее ситуацию с шаром прокомментировала официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Она призвала не спекулировать на теме «шпионажа». По информации Пекина, устройство используется в научных целях и оказалось в небе над Соединенными Штатами из-за сильного ветра.