The Times: Джонсон и Трасс возвращаются в большую политику на фоне претензий к Сунаку

Авторы публикации обратили внимание на недовольство Джонсона в связи с недостаточно решительным настроем Лондона в свете украинского кризиса. При этом Трасс планирует апеллировать к ошибочному британскому экономическому курсу. На этом фоне примечательны растущие претензии к их преемнику Риши Сунаку.