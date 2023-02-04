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The Times: Джонсон и Трасс возвращаются в большую политику на фоне претензий к Сунаку

Политика
The Times: Джонсон и Трасс возвращаются в большую политику на фоне претензий к Сунаку

Бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс решили вернуться в большую политику. Об этом говорится в материале издания The Times.

Авторы публикации обратили внимание на недовольство Джонсона в связи с недостаточно решительным настроем Лондона в свете украинского кризиса. При этом Трасс планирует апеллировать к ошибочному британскому экономическому курсу. На этом фоне примечательны растущие претензии к их преемнику Риши Сунаку.

«Как бы напряженно он ни работал, правительство просто не может функционировать в таком режиме. Он не может быть и министром по делам иммиграции, и министром здравоохранения, и канцлером казначейства, а помимо этого еще и премьером. Это не получится», — сообщил источник СМИ в британском правительстве.

Сунак вступил в должность премьера Великобритании 25 октября 2022 года. На этой неделе он отметил свои первые 100 дней на посту.

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