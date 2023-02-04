Западные СМИ: спецслужбы США оказывают давление на руководство Ливии

Необходимо отметить, что до настоящего времени вся фигурирующая в мировых СМИ информация о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии не имеет подтверждения. Комитет ООН по санкциям в отношении североафриканского государства публиковал пару докладов о том, что данные бойцы размещены в восточных регионах страны, однако все выводы основаны лишь на предположениях. Очевидных доказательств так и не предоставлено.