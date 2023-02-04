Западные СМИ: спецслужбы США оказывают давление на руководство Ливии

Визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Ливию, произошедший в середине января, вызвал много вопросов и разногласий в прессе. Ряд западных изданий не без оснований связали его с общей антироссийской политикой США.
Журналисты американской газеты The Wall Street Journal, например, заявили в недавней статье, что Бернс в ходе переговоров с главой Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром пытался оказать давление с целью пресечения его якобы контактов с ЧВК «Вагнер».
Российская структура, как известно, находится под санкциями Запада, а вскоре после вышеуказанного визита директора ЦРУ Минфин США признал ее международной преступной структурой.
Вашингтон, по мнению авторов WSJ, опасается, что Россия получит доступ к нефтяным ресурсам Ливии. Стоит отметить, что США, привычные к практике вмешательства во внутренние дела других государств, пытаются держать под контролем и энергетический сектор североафриканского государства. Бернс, говорится в статье американского издания, предостерег Хафтара от размещения бойцов ЧВК «Вагнер» на территории страны. Журналисты со ссылкой на свои источники утверждают, что в Ливии якобы дислоцированы около 300 «вагнеровцев», а также порядка 700 сирийцев.
Необходимо отметить, что до настоящего времени вся фигурирующая в мировых СМИ информация о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии не имеет подтверждения. Комитет ООН по санкциям в отношении североафриканского государства публиковал пару докладов о том, что данные бойцы размещены в восточных регионах страны, однако все выводы основаны лишь на предположениях. Очевидных доказательств так и не предоставлено.
Уильям Бернс во время пребывания в Ливии также посетил Триполи, где провел встречу с премьер-министром нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дбейбой. Все организованные главой ЦРУ переговоры с местными структурами, по информации WSJ, преследовали цели инициированной Джо Байденомкампании против ЧВК «Вагнер».
Мировые эксперты и раньше обращали внимание на антироссийский характер вмешательства США в дела Ливии. Нашумевшей, в частности, стала история об экстрадиции в Вашингтон экс-офицера ливийской разведки Абу Аджилы Масуда, которого обвиняют в причастности к теракту над Локерби в 1988 году. Его передача американским властям прошла без соблюдения норм международного права. Вполне вероятно, что сейчас США снова манипулируют темой ЧВК «Вагнер» для оказания давления на ливийские власти.
Со своей стороны, предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, которого ряд СМИ называют основателем ЧВК «Вагнер», рассказал, что внимательно следит за перемещениями Бернса и его провокационной деятельностью. Бизнесмен порекомендовал властям африканских стран осторожнее относиться к любым действиям США.
«Мы всегда свято относимся к суверенитету стран. Для Африки особо остро стоит вопрос неоколониализма», — подчеркнул Пригожин.
Об уважении независимости государств неоднократно говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия неизменно строит отношения с африканскими странами на основе равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.