Вышла первая тысяча экземпляров книги военкора Романовского «Восемь лет с Вагнером»

Вдова военного корреспондента Кирилла Романовского Александра Яковлева рассказала о выходе книги «Восемь лет с Вагнером».
Ее помогли издать друзья журналиста. Благодаря им вышла первая тысяча экземпляров. Материалы для книги Кирилл Романовский собирал несколько лет. Он брал интервью у бойцов, находясь в командировках.
«Я с радостью разошлю экземпляры всем, кто с ним работал, дружил и знал», — отметила Александра Яковлева.
Женщина призналась, что до сих пор с трудом верит в смерть супруга. Александра Яковлева рассказала, что ей кажется, будто мужчина выйдет на связь из очередной командировки и напишет, что у него все хорошо.
Кирилл Романовский ушел из жизни 4 января. Он работал в Федеральном агентстве новостей. Военкор успел побывать во многих горячих точках, в том числе в Сирии, Ираке, Афганистане и Донбассе.