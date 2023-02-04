Захарова намекнула на шизофазию у экс-посла США в России Макфола после поддержки Киева

Бывший посол США в России Майкл Энтони Макфол считает, что у Украины сейчас «все хорошо». Статью дипломата прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова в Telegram-канале намекнула на шизофазию у Макфола после поддержки Киева. Несмотря на то, что у Украины «все хорошо», Западу следует продолжить поставлять оружие и вводить антироссийские санкции, считает американский дипломат.
«Конечно, все же, хочется надеяться, что даже в нынешней белодомовской администрации понимают, что профессора одолела шизофазия, причём в острой форме», — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее представитель МИД России заявила, что участники саммита ЕС — Украина испытают жестокое разочарование по итогам СВО.