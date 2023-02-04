Минобороны РФ сообщило о новых потерях ВСУ в зоне спецоперации

Российские военные продолжают успешно выполнять задачи в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
По информации Минобороны РФ, за минувшие сутки российская армия уничтожила на Краснолиманском направлении свыше 100 солдат ВСУ, шесть единиц бронетехники, РСЗО «Град» и гаубицу Д-30.
На Купянском направлении российские военные уничтожили более 30 украинских военнослужащих и две бронемашины. До 60 солдат ВСУ, три бронетранспортера, гаубица «МСТА-Б», самоходная гаубица «Акация» и БМ-21 «Град» были уничтожены военнослужащими ВС РФ на Донецком направлении, рассказали представители российского военного ведомства.
Кроме того, один танк, две единицы бронетехники, две гаубицы «МСТА-Б», а также более 35 украинских националистов были ликвидированы российскими военными на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. На Херсонском направлении противник потерял одну РСЗО «Град».
Сообщается, что на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ уничтожили радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37, AN/TPQ-50 американского производства. Также российскими средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито 13 украинских беспилотных летательных аппарата, четыре снаряда «Ольха» и HIMARS, а также одна тактическая ракета «Точка-У».