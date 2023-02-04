Минобороны РФ сообщило о новых потерях ВСУ в зоне спецоперации

Кроме того, один танк, две единицы бронетехники, две гаубицы «МСТА-Б», а также более 35 украинских националистов были ликвидированы российскими военными на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. На Херсонском направлении противник потерял одну РСЗО «Град».