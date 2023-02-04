Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что цели российской спецоперации будут достигнуты в полном объеме. Об этом она заявила по итогам саммита Евросоюз — Украина.
Как отметила Захарова, мероприятие показало, что ЕС готова и дальше поддерживать неонацистский режим в соответствии с гегемонистскими устремлениями США.
«Всех участников киевской сходки 3 февраля с.г. ждет жестокое разочарование. Отвечать придется в том числе и перед собственным населением, за счет средств которого и финансируется затеянная Западом кровавая геополитическая игра "до последнего украинца"», — следует из заявления дипломата на сайте МИД.
Прошедшее 3 февраля в Киеве мероприятие в очередной раз подтвердило, что ради ослабления России и обслуживания гегемонистских устремлений США и НАТО Евросоюз продолжает безоглядно поддерживать неонацистский режим в Киеве
Но западные усилия тщетны. Как неоднократно заявляло российское руководство, цели и задачи специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине будут в полной мере достигнуты. Всех участников киевской сходки 3 февраля ждет жестокое разочарование. Отвечать придется в том числе и перед собственным населением, за счет средств которого и финансируется затеянная Западом кровавая геополитическая игра «до последнего украинца».
Кремль объявил о старте специальной операции на Украине в феврале 2022 года. Кампания подразумевает денацификацию и демилитаризацию соседней страны.