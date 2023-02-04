Захарова пообещала участникам саммита ЕС — Украина жестокое разочарование по итогам СВО

Но западные усилия тщетны. Как неоднократно заявляло российское руководство, цели и задачи специальной военной операции Вооруженных Сил России на Украине будут в полной мере достигнуты. Всех участников киевской сходки 3 февраля ждет жестокое разочарование. Отвечать придется в том числе и перед собственным населением, за счет средств которого и финансируется затеянная Западом кровавая геополитическая игра «до последнего украинца».