Венгрия назвала вероятные последствия для ЕС от санкций против нефтепродуктов из России

С указанной даты начнет действовать запрет на импорт и реэкспорт бензина и дизельного топлива российского происхождения, а также потолок цен на них. Это неизбежно приведет к подорожанию сырья и его нехватке, поскольку половина потребностей Европы до сих пор обеспечивается за счет поставок из России. Как следствие, придется обращаться к Индии, Китаю или государствам Ближнего Востока.