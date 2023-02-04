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Венгрия назвала вероятные последствия для ЕС от санкций против нефтепродуктов из России

Экономика
Венгрия назвала вероятные последствия для ЕС от санкций против нефтепродуктов из России

Евросоюзу грозит рост цен и острый дефицит нефтепродуктов после вступления в силу 5 февраля очередных санкций против России, прогнозирует министерство энергетики Венгрии.

С указанной даты начнет действовать запрет на импорт и реэкспорт бензина и дизельного топлива российского происхождения, а также потолок цен на них. Это неизбежно приведет к подорожанию сырья и его нехватке, поскольку половина потребностей Европы до сих пор обеспечивается за счет поставок из России. Как следствие, придется обращаться к Индии, Китаю или государствам Ближнего Востока.

Это означает, что доставляемое издалека топливо окажется в несколько раз дороже, чем из РФ, то есть безопасность импорта столкнется со множественными рисками, подчеркнули в Венгрии.

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