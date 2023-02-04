Экс-разведчик Риттер пролил свет на уловку Байдена, направленную против Украины

Передача танков Украине оказалась уловкой администрации президента США Джо Байдена. В этом уверен отставной американский офицер разведки морской пехоты Скотт Риттер.
По его мнению, официальный Вашингтон идет на это для сохранения собственной репутации. Бывший разведчик дал понять, что малое число бронетехники и долгие сроки ее поставки не изменят ход украинского конфликта.
«Они создают возможность посмотреть американскому народу в глаза и сказать, что мы сделали все возможное, чтобы помочь Украине, но этого было недостаточно... Но факт в том, что мы даже не пытаемся», — пролил свет Риттер в ходе интервью Judging Freedom.
Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо предположил, что Белый дом намерен покончить с Евросоюзом. По его словам, для этого американцы добиваются включения официального Киева в объединение. Об этом политик рассказал в Twitter.