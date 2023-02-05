Единоросс Вяткин допустил обсуждение в Госдуме закона о запрете заграничного отпуска для чиновников

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о запрете чиновникам и депутатам отдыхать за границей во время проведения спецоперации, но для этого необходимо сначала обсудить все детали такой инициативы. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин.
Так он отреагировал на предложение бизнесмена Евгения Пригожина на законодательном уровне ввести для госслужащих и парламентариев ответственность за «аморальное поведение» — речь идет, к примеру, о злоупотреблении предметами роскоши. Кроме того, основатель «ЧВК Вагнер» призвал запретить им отдыхать за пределами РФ в период СВО.
Вяткин полагает, что удерживать российских политиков от поездки за границу должен в большей степени «механизм совести и убеждений». В то же время он согласился с тем, что если увещевания не помогают, то парламентариям стоит задуматься над инициативой Пригожина. Другое дело, что она нуждается в серьезной проработке: по его мнению, депутаты и чиновники — это слишком общее понятие.
«Честно вам скажу — если не помогают призывы к совести и увещевания, то можно рассмотреть и такой вопрос. Но надо обсудить с коллегами: есть депутаты, которые работают на постоянной основе, есть те, кто не на постоянной основе, муниципальные депутаты. Допустим, есть депутаты на поселковом уровне — включать их [под запрет на отдых заграницей] или не включать? Надо сесть и обсудить детали», — объяснил Вяткин.
Такая же логика действует и в отношении чиновников, ведь есть как федеральные, так и муниципальные госслужащие, добавил он. Кроме того, непонятно, как поступать с руководителями госкорпораций и можно ли разрешать парламентариям выезд за границу на лечение.
«Потом, какую заграницу мы имеем в виду? Страны Евразийского союза — Белоруссия, Казахстан, Киргизия — их под запрет посещения включать или не включать? Для дальневосточных коллег, которые могут выехать в дружественную страну — Китай, включать или не включать ограничения? Он у них там рядом, под боком, а чтобы им слетать на отдых в наши южные регионы страны, нужны совершенно другие деньги», — рассуждает Вяткин.
Собеседник «ПС» резюмировал, что именно с этими деталями необходимо четко определиться: «куда, чего и на каком уровне», и только уже после этого оценивать ту или иную инициативу.
Ранее идею Пригожина поддержал первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его мнению, во время СВО никто не должен «кататься как сыр в масле».