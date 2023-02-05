Единоросс Вяткин допустил обсуждение в Госдуме закона о запрете заграничного отпуска для чиновников

Вяткин полагает, что удерживать российских политиков от поездки за границу должен в большей степени «механизм совести и убеждений». В то же время он согласился с тем, что если увещевания не помогают, то парламентариям стоит задуматься над инициативой Пригожина. Другое дело, что она нуждается в серьезной проработке: по его мнению, депутаты и чиновники — это слишком общее понятие.