Редактор The Telegraph раскрыл причину медлительности ЕС в вопросе присоединения Украины

Европейский союз не торопится решать вопрос о присоединении Украины. На этом обратил внимание редактор британской газеты The Telegraph Джеймс Крисп.
По его мнению, Брюссель не хочет ускорять процесс расширения международного объединения, поскольку его может привести к банкротству.
«Как только Украина станет членом ЕС, Брюссель будет обязан предоставить ей сотни миллиардов евро финансирования и помощи, что потребует длительного и мучительного пересмотра правил», — объяснил Крисп.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее усомнилась в скором включении Украины в состав ЕС. Она заявила, что Киев находится на расстоянии «световых лет» от европейского статуса.