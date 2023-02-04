Генпрокурор Германии Петер Франк сообщил о сборе данных по «преступлениям» на Украине

Генеральная прокуратура Германии составляет доказательную базу по «преступлениям» на Украине. Об этом сообщил глава ведомства Петер Франк.
По его словам, немецкие правоохранители запустили процесс структурного расследования в марте 2022 года. Сейчас прокуратура уделяет основное внимание допросу украинских беженцев.
«Таким образом, мы готовимся к возможному последующему судебному разбирательству — будь то у нас в Германии, у наших зарубежных партнеров или в международном суде», — сказал Франк в интервью газете Welt am Sonntag.
На Украине с прошлого февраля идет спецоперация, подразумевающая демилитаризацию и денацификацию страны. Основная цель российских военных — защита людей от геноцида со стороны киевского режима.