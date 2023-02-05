«Напряженная работа». Депутат Госдумы Гутенев оценил идею запретить отпуска за границей

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев («ЕР») заявил, что не возражает против идеи бизнесмена Евгения Пригожина запретить чиновникам и депутатам отдыхать за пределами России во время проведения СВО, но сам бы не стал инициировать такой законопроект.
Ранее Пригожин предложил прописать запрет на законодательном уровне. По его мнению, госслужащие и народные избранники также должны нести ответственность за «аморальное поведение», в частности, злоупотребление предметами роскоши.
«Многие чиновники и депутаты совершенно спокойно уезжают отдыхать за границу на курорты, как будто ничего не происходит, часть из них открыто находится на территории недружественных стран», — отметил он.
Соответствующее письмо Пригожин направил председателю комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву. Необходимость подобного запрета предприниматель обосновал тем, что своими действиями чиновники и парламентарии наносят ущерб репутации государственной власти России и вызывают «серьезный раскол в обществе».
«Я бы не возражал против такой инициативы, но я бы и не инициировал ее. Я считаю, что это выбор каждого человека, и я даже не знаю, кто из моих коллег отдыхал за рубежом — у нас очень напряженная работа», — отреагировал в свою очередь Гутенев.
Между тем ранее депутат Заксобрания Вологодской области от фракции «Единая Россия» Денис Долженко лишился партийного билета после того, как опубликовал в социальных сетях фотографии со своего отпуска в ОАЭ. На этом фоне губернатор Олег Кувшинников призвал чиновников отказаться от путешествий за границу.
24 января депутат Курской областной думы Максим Васильев сложил с себя полномочия замглавы постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию. Виной тому — завирусившаяся в Сети видеозапись его отдыха в Мексике: на ролике парламентарий сидит на пляже, пьет коктейль и ест креветки. После этого случая глава генерального совета «ЕР» Андрей Турчак потребовал немедленного увольнения парламентария.
«Вся страна работает на фронт, помогает семьям мобилизованных и погибших бойцов. <...> Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — возмутился он.
Накануне депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что во время спецоперации депутаты и чиновники всех уровней должны работать в формате «все для фронта, все для победы», а заграничным курортам предпочитать новые регионы РФ.