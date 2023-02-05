«Напряженная работа». Депутат Госдумы Гутенев оценил идею запретить отпуска за границей

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев («ЕР») заявил, что не возражает против идеи бизнесмена Евгения Пригожина запретить чиновникам и депутатам отдыхать за пределами России во время проведения СВО, но сам бы не стал инициировать такой законопроект.