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Немецкие депутаты пришли в бешенство из-за трат Шольца и Бербок на имидж

Политика
Немецкие депутаты пришли в бешенство из-за трат Шольца и Бербок на имидж

Представители немецкой партии «Альтернатива для Германии» пришли в бешенство после публикации отчета правительства о расходах чиновников.

Депутатов возмутило то, сколько тратит канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр иностранных дел страны Анналена Бербок на дизайнеров и визажистов. По информации от парламентария Штефана Бранднера, в прошлом году руководитель МИД потратила на свой имидж около 135 000 евро. Канцлер Шольц на эти же цели израсходовал 40 000 евро, передает издание «Аргументы и Факты».

Третью строчку в этом рейтинге занял глава министерства экономики Роберт Хабек. На свой имидж он потратил 11 500 евро.

Ранее сообщалось, что простые немцы разозлились на Шольца из-за кризиса и санкций против России.

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