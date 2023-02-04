Немецкие депутаты пришли в бешенство из-за трат Шольца и Бербок на имидж

Депутатов возмутило то, сколько тратит канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр иностранных дел страны Анналена Бербок на дизайнеров и визажистов. По информации от парламентария Штефана Бранднера, в прошлом году руководитель МИД потратила на свой имидж около 135 000 евро. Канцлер Шольц на эти же цели израсходовал 40 000 евро, передает издание «Аргументы и Факты».