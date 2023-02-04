Жерар Депардье заявил, что продолжает считать себя русским даже на фоне СВО

Французский актер Жерар Депардье по-прежнему любит культуру России. Он заявил, что остается русским, несмотря на проведение СВО.
В 2022 году актер высказался против спецоперации на Украине. Он заявил, что направит доходы от апрельских концертов украинцам. Артист также закрыл свой продюсерский центр в России. Однако Депардье продолжает считать себя гражданином России.
«Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру», – заявил актер в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.
По словам актера, он всегда будет выступать за культуру любимой страны. Он предпочитает избегать разговоров об СВО. По его словам, никто не в состоянии сказать на эту тему что-то разумное. Депардье с 2013 года является гражданином РФ.