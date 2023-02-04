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Месть за Тайвань. Зачем Китай поднял в небо над США шпионский зонд и чем это грозит

Европа и США
Месть за Тайвань. Зачем Китай поднял в небо над США шпионский зонд и чем это грозит

Попытка Соединенных Штатов спровоцировать Пекин в августе 2022 года с помощью внезапной поездки теперь уже бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань вернулась им бумерангом через полгода: на днях в небе над штатом Монтана заметили огромный воздушный шар, который американские военные приняли за китайский шпионский аэростат.

В МИД КНР поспешили заверить, что летательный аппарат использовался в сугубо научных целях, а на территорию Нового Света залетел совершенно случайно «под влиянием западных ветров». Однако эксперты убеждены, что в Поднебесной это сделали намеренно — чтобы сорвать первый визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, призванный несколько смягчить накал страстей между двумя странами.

Судя по всему, курьезная ситуация с «шаром-шпионом» не ограничится только лишь переносом восточного турне американского дипломата, а будет иметь далеко идущие последствия для отношений между Вашингтоном и Пекином.

С чего все началось

О том, что правительство США уже несколько дней отслеживает разведывательный аэростат над северной частью страны, накануне сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. Впервые неопознанный объект заметили в среду, 31 января. Он находился на высоте 60 тысяч футов (18 километров) над городом Биллингс (штат Монтана), где расположены шахты для ядерных ракет.

Месть за Тайвань. Зачем Китай поднял в небо над США шпионский зонд и чем это грозит

Как пишут СМИ, на территорию Монтаны аппарат прилетел со стороны Алеутских островов (входят в состав Аляски) и Канады. Со слов источников телеканала NBC, американские власти придерживаются версии, что воздушный шар запустил Китай. 3 февраля аэростат все еще «парил» над США, но высокопоставленный сотрудник Пентагона отказался раскрывать его точное местоположение.

Произошедший инцидент вызвал в Вашингтоне настоящий переполох: сначала в аэропорту Биллингс-Логан приостановили все воздушное сообщение, после чего в Монтану прибыли представители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и другие подразделения. Тогда же экстренное совещание с военными чиновниками провел министр обороны США Ллойд Остин, обсудив с коллегами возможные сценарии реагирования на «воздушное вторжение».

В Конгрессе на этот счет звучали радикальные предложения: так, в частности, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин призвала власти «немедленно сбить китайский воздушный шар», с укором заметив, что бывший президент Дональд Трамп «не стал бы терпеть это». И как в воду глядела: республиканец молниеносно отреагировал на появление летательного аппарата в небе над США, оставив в своей соцсети Truth Social недвусмысленный призыв.

«Сбейте этот шар!» — был немногословен Трамп.
Месть за Тайвань. Зачем Китай поднял в небо над США шпионский зонд и чем это грозит

Специальный брифинг, посвященный инциденту, призвал организовать для членов Конгресса спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. По его словам, Китай продемонстрировал «вопиющее пренебрежение суверенитетом США», на что в администрации американского лидера Джо Байдена должны обратить пристальное внимание.

Но в Пентагоне не стали педалировать ситуацию. Райдер подтвердил, что речь действительно идет о китайском разведывательном аэростате, но сбивать его опасно, ведь шар слишком большой — в случае подрыва обломки могут упасть на людей или строения на земле. Что именно непрошенный гость снимал в районе Монтаны, в ведомстве уточнять не стали, но подчеркнули, что он пролетел над несколькими «чувствительными объектами» — не секрет, что на территории штата расположены шахты межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

Но беспокоиться не о чем, уверяет Райдер: во-первых, власти США сумели оперативно принять меры по защите своих объектов, во-вторых, Пекину вряд ли удалось собрать более ценную информацию по сравнению с той, которую он получает при помощи низкоорбитальных спутников.

«По нашим оценкам, этот шар имеет ограниченную дополнительную ценность с точки зрения сбора разведданных. Тем не менее мы предпринимаем все необходимые шаги для защиты от сбора конфиденциальной информации иностранными разведками», — подтвердил слова Райдера неназванный чиновник Пентагона.
Месть за Тайвань. Зачем Китай поднял в небо над США шпионский зонд и чем это грозит

Что происходит сейчас

Сразу после произошедшего официальные лица США «в срочном порядке» связались с коллегами из Китая для прояснения ситуации. Между тем американские СМИ продолжали нагнетать обстановку, предупреждая, что столь «неожиданное открытие» может привести к росту напряженности в отношениях между двумя странами.

Новостной портал Axios и вовсе поспешил обвинить Китай в «самой агрессивной» попытке сборка данных за последние годы, на что в агентстве Bloomberg возразили:

«Китайцы десятилетиями жаловались на слежку США с кораблей и самолетов-шпионов вблизи их собственной территории, что на протяжении многих лет время от времени приводило к конфронтации».

В МИД КНР подтвердили, что обнаруженный над Монтаной шар действительно принадлежит Пекину, но это «гражданский аппарат», который используется для исследовательских целей, в основном метеорологических. В воздушном пространстве США он оказался «из-за форс-мажорных обстоятельств», поэтому Пекин выступает решительно против нападок и клеветы со стороны Вашингтона, добавили в ведомстве.

«Возможности по управлению им ограничены, и под влиянием западных ветров он отклонился далеко от запланированного курса. <…> Это абсолютная случайность, к которой привели форс-мажорные обстоятельства, возникшие всего один раз», — говорилось в заявлении китайских дипломатов.
Месть за Тайвань. Зачем Китай поднял в небо над США шпионский зонд и чем это грозит

Впрочем, американских политиков такое объяснение, видимо, не устроило. В отместку Энтони Блинкен, собиравшийся 5–6 февраля совершить свой первый с октября 2018 года визит в Китай, решил перенести поездку на неопределенный срок. Вояж в Поднебесную был призван сдвинуть с мертвой точки диалог между двумя державами, которые с августа находились в политической и экономической конфронтации.

«Секретарь принял к сведению заявление КНР о сожалении [из-за случившегося], но сообщил, что это безответственный акт и явное нарушение суверенитета США и международного права, которое подрывает цель поездки», — отмечалось в заявлении Госдепартамента.

Со слов источников ABC и Bloomberg, американские чиновники попросту опасались, что посещение Блинкеном Китая сразу после инцидента с воздушным шаром может подать «неверный сигнал». В то же время в Вашингтоне не хотят раздувать ситуацию до полной отмены поездки — ранее газета Financial Times сообщила, что в ходе визита госсекретарь США планировал встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Байден согласился с предложением отложить турне Блинкена в Поднебесную, посчитав, что сейчас для этого неподходящее время. При этом в китайском МИД указали, что ни Пекин, ни Вашингтон не объявляли о каких-либо визитах: «Публикация американской стороной соответствующей информации — это их личное дело, и мы это уважаем».

Месть за Тайвань. Зачем Китай поднял в небо над США шпионский зонд и чем это грозит

Какие будут последствия

Судя по всему, одним лишь переносом поездки Блинкена в Пекин дело не ограничится — инцидент со «шпионским» аэростатом будет иметь «более глубокие и далеко идущие последствия» для отношений между двумя странами, полагает российский сенатор Алексей Пушков. В первую очередь это коснется восприятия КНР и ее технологических возможностей в США, объяснил он.

«Кстати, если бы в Вашингтоне приняли объяснения Пекина, что это всего лишь гражданский научный аппарат, вряд ли там бы приняли решение отложить визит Блинкена», — предположил Пушков в Telegram-канале.

В свою очередь политолог Марат Баширов обратил внимание, что появление летательного аппарата в воздушном пространстве США демонстрирует несовершенство их системы противовоздушной обороны, не сумевшей сбить неопознанный объект. Вероятно, американцы считают, что находятся в безопасности, раз уж отделены от других стран двумя океанами, а Мексика и Канада — дружественные им государства.

«И тут на тебе — огромные шары, способные нести бомбы и сбить их не могут», — сыронизировал эксперт.
Месть за Тайвань. Зачем Китай поднял в небо над США шпионский зонд и чем это грозит

По мнению Баширова, Китай нашел действенный способ, как срывать визиты западных политиков: для этого необходимо запустить огромный воздушный шар, оснащенный фотокамерой, около США или Тайваня, «распиарить» этот инцидент в социальных сетях и «подкупить» пресс-службу Пентагона, чтобы сотрудники ведомства «попугали обломками» в случае попытки сбить объект.

«И опля — госсекретарь Блинкен не летит в Пекин. Это явно дешевле, чем поднимать в небо военные самолеты. В Китае таких шаров много. И есть еще надувные игрушки в виде драконов. Эти, вообще, могут перекрыть авиасообщение в США», — резюмировал политолог.

Тот факт, что в Белом доме и Пентагоне явно пытаются приуменьшить значимость полета китайского «разведчика» над территорией США, не ускользнул от внимания политолога-американиста Малека Дудакова. Неслучайно, рассуждает он, в Вашингтоне поспешно указали, что информация, полученная этим шаром, с тем же успехом может быть добыта китайскими спутниками.

Месть за Тайвань. Зачем Китай поднял в небо над США шпионский зонд и чем это грозит

Очевидно, что произошедший инцидент играет на руку республиканцам, которые уже вовсю пытаются разыграть «китайскую карту» против Байдена, обвиняя его в связях с Китаем, добавил Дудаков.

«И с приближением выборов попытки уличить друг друга в работе на другие страны (демократов на Китай, а республиканцев на Россию) будут только учащаться — становясь уже обыденностью политических войн в Вашингтоне», — подытожил эксперт.

Ранее Патрик Райдер сообщил о втором китайском аэростате-шпионе, который пролетает над Латинской Америкой. По его словам, пока неясно, где конкретно находится объект, но в США он, судя по всему, не направляется.

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