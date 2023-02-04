Месть за Тайвань. Зачем Китай поднял в небо над США шпионский зонд и чем это грозит

Попытка Соединенных Штатов спровоцировать Пекин в августе 2022 года с помощью внезапной поездки теперь уже бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань вернулась им бумерангом через полгода: на днях в небе над штатом Монтана заметили огромный воздушный шар, который американские военные приняли за китайский шпионский аэростат.
В МИД КНР поспешили заверить, что летательный аппарат использовался в сугубо научных целях, а на территорию Нового Света залетел совершенно случайно «под влиянием западных ветров». Однако эксперты убеждены, что в Поднебесной это сделали намеренно — чтобы сорвать первый визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, призванный несколько смягчить накал страстей между двумя странами.
Судя по всему, курьезная ситуация с «шаром-шпионом» не ограничится только лишь переносом восточного турне американского дипломата, а будет иметь далеко идущие последствия для отношений между Вашингтоном и Пекином.
С чего все началось
О том, что правительство США уже несколько дней отслеживает разведывательный аэростат над северной частью страны, накануне сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. Впервые неопознанный объект заметили в среду, 31 января. Он находился на высоте 60 тысяч футов (18 километров) над городом Биллингс (штат Монтана), где расположены шахты для ядерных ракет.
Как пишут СМИ, на территорию Монтаны аппарат прилетел со стороны Алеутских островов (входят в состав Аляски) и Канады. Со слов источников телеканала NBC, американские власти придерживаются версии, что воздушный шар запустил Китай. 3 февраля аэростат все еще «парил» над США, но высокопоставленный сотрудник Пентагона отказался раскрывать его точное местоположение.
Произошедший инцидент вызвал в Вашингтоне настоящий переполох: сначала в аэропорту Биллингс-Логан приостановили все воздушное сообщение, после чего в Монтану прибыли представители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и другие подразделения. Тогда же экстренное совещание с военными чиновниками провел министр обороны США Ллойд Остин, обсудив с коллегами возможные сценарии реагирования на «воздушное вторжение».
В Конгрессе на этот счет звучали радикальные предложения: так, в частности, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин призвала власти «немедленно сбить китайский воздушный шар», с укором заметив, что бывший президент Дональд Трамп «не стал бы терпеть это». И как в воду глядела: республиканец молниеносно отреагировал на появление летательного аппарата в небе над США, оставив в своей соцсети Truth Social недвусмысленный призыв.
«Сбейте этот шар!» — был немногословен Трамп.
Специальный брифинг, посвященный инциденту, призвал организовать для членов Конгресса спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. По его словам, Китай продемонстрировал «вопиющее пренебрежение суверенитетом США», на что в администрации американского лидера Джо Байдена должны обратить пристальное внимание.
Но в Пентагоне не стали педалировать ситуацию. Райдер подтвердил, что речь действительно идет о китайском разведывательном аэростате, но сбивать его опасно, ведь шар слишком большой — в случае подрыва обломки могут упасть на людей или строения на земле. Что именно непрошенный гость снимал в районе Монтаны, в ведомстве уточнять не стали, но подчеркнули, что он пролетел над несколькими «чувствительными объектами» — не секрет, что на территории штата расположены шахты межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.
Но беспокоиться не о чем, уверяет Райдер: во-первых, власти США сумели оперативно принять меры по защите своих объектов, во-вторых, Пекину вряд ли удалось собрать более ценную информацию по сравнению с той, которую он получает при помощи низкоорбитальных спутников.
«По нашим оценкам, этот шар имеет ограниченную дополнительную ценность с точки зрения сбора разведданных. Тем не менее мы предпринимаем все необходимые шаги для защиты от сбора конфиденциальной информации иностранными разведками», — подтвердил слова Райдера неназванный чиновник Пентагона.
Что происходит сейчас
Сразу после произошедшего официальные лица США «в срочном порядке» связались с коллегами из Китая для прояснения ситуации. Между тем американские СМИ продолжали нагнетать обстановку, предупреждая, что столь «неожиданное открытие» может привести к росту напряженности в отношениях между двумя странами.
«Китайцы десятилетиями жаловались на слежку США с кораблей и самолетов-шпионов вблизи их собственной территории, что на протяжении многих лет время от времени приводило к конфронтации».
В МИД КНР подтвердили, что обнаруженный над Монтаной шар действительно принадлежит Пекину, но это «гражданский аппарат», который используется для исследовательских целей, в основном метеорологических. В воздушном пространстве США он оказался «из-за форс-мажорных обстоятельств», поэтому Пекин выступает решительно против нападок и клеветы со стороны Вашингтона, добавили в ведомстве.
«Возможности по управлению им ограничены, и под влиянием западных ветров он отклонился далеко от запланированного курса. <…> Это абсолютная случайность, к которой привели форс-мажорные обстоятельства, возникшие всего один раз», — говорилось в заявлении китайских дипломатов.
Впрочем, американских политиков такое объяснение, видимо, не устроило. В отместку Энтони Блинкен, собиравшийся 5–6 февраля совершить свой первый с октября 2018 года визит в Китай, решил перенести поездку на неопределенный срок. Вояж в Поднебесную был призван сдвинуть с мертвой точки диалог между двумя державами, которые с августа находились в политической и экономической конфронтации.
«Секретарь принял к сведению заявление КНР о сожалении [из-за случившегося], но сообщил, что это безответственный акт и явное нарушение суверенитета США и международного права, которое подрывает цель поездки», — отмечалось в заявлении Госдепартамента.
Со слов источников ABC и Bloomberg, американские чиновники попросту опасались, что посещение Блинкеном Китая сразу после инцидента с воздушным шаром может подать «неверный сигнал». В то же время в Вашингтоне не хотят раздувать ситуацию до полной отмены поездки — ранее газета Financial Times сообщила, что в ходе визита госсекретарь США планировал встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
Байден согласился с предложением отложить турне Блинкена в Поднебесную, посчитав, что сейчас для этого неподходящее время. При этом в китайском МИД указали, что ни Пекин, ни Вашингтон не объявляли о каких-либо визитах: «Публикация американской стороной соответствующей информации — это их личное дело, и мы это уважаем».
Какие будут последствия
Судя по всему, одним лишь переносом поездки Блинкена в Пекин дело не ограничится — инцидент со «шпионским» аэростатом будет иметь «более глубокие и далеко идущие последствия» для отношений между двумя странами, полагает российский сенатор Алексей Пушков. В первую очередь это коснется восприятия КНР и ее технологических возможностей в США, объяснил он.
«Кстати, если бы в Вашингтоне приняли объяснения Пекина, что это всего лишь гражданский научный аппарат, вряд ли там бы приняли решение отложить визит Блинкена», — предположил Пушков в Telegram-канале.
В свою очередь политолог Марат Баширов обратил внимание, что появление летательного аппарата в воздушном пространстве США демонстрирует несовершенство их системы противовоздушной обороны, не сумевшей сбить неопознанный объект. Вероятно, американцы считают, что находятся в безопасности, раз уж отделены от других стран двумя океанами, а Мексика и Канада — дружественные им государства.
«И тут на тебе — огромные шары, способные нести бомбы и сбить их не могут», — сыронизировал эксперт.
По мнению Баширова, Китай нашел действенный способ, как срывать визиты западных политиков: для этого необходимо запустить огромный воздушный шар, оснащенный фотокамерой, около США или Тайваня, «распиарить» этот инцидент в социальных сетях и «подкупить» пресс-службу Пентагона, чтобы сотрудники ведомства «попугали обломками» в случае попытки сбить объект.
«И опля — госсекретарь Блинкен не летит в Пекин. Это явно дешевле, чем поднимать в небо военные самолеты. В Китае таких шаров много. И есть еще надувные игрушки в виде драконов. Эти, вообще, могут перекрыть авиасообщение в США», — резюмировал политолог.
Тот факт, что в Белом доме и Пентагоне явно пытаются приуменьшить значимость полета китайского «разведчика» над территорией США, не ускользнул от внимания политолога-американиста Малека Дудакова. Неслучайно, рассуждает он, в Вашингтоне поспешно указали, что информация, полученная этим шаром, с тем же успехом может быть добыта китайскими спутниками.
Очевидно, что произошедший инцидент играет на руку республиканцам, которые уже вовсю пытаются разыграть «китайскую карту» против Байдена, обвиняя его в связях с Китаем, добавил Дудаков.
«И с приближением выборов попытки уличить друг друга в работе на другие страны (демократов на Китай, а республиканцев на Россию) будут только учащаться — становясь уже обыденностью политических войн в Вашингтоне», — подытожил эксперт.
Ранее Патрик Райдер сообщил о втором китайском аэростате-шпионе, который пролетает над Латинской Америкой. По его словам, пока неясно, где конкретно находится объект, но в США он, судя по всему, не направляется.