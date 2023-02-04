Месть за Тайвань. Зачем Китай поднял в небо над США шпионский зонд и чем это грозит

Но в Пентагоне не стали педалировать ситуацию. Райдер подтвердил, что речь действительно идет о китайском разведывательном аэростате, но сбивать его опасно, ведь шар слишком большой — в случае подрыва обломки могут упасть на людей или строения на земле. Что именно непрошенный гость снимал в районе Монтаны, в ведомстве уточнять не стали, но подчеркнули, что он пролетел над несколькими «чувствительными объектами» — не секрет, что на территории штата расположены шахты межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.