Собянин сообщил, что власти Москвы продолжают помогать Донецку и Луганску

Власти Москвы продолжают оказывать помощь Донецку и Луганску, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Российская столица помогает восстанавливать и налаживать мирную жизнь в Донецке и Луганске. Примечательно, что в этом участвует не только столичный регион, но и другие области РФ.
«Настала зима в Донецке и Луганске, поэтому главная задача была обеспечить водой и теплом эти города. В целом задача выполнена, но то состояние (городских объектов), которое мы видим, оно требует, конечно, совершенно другого масштаба работ и других усилий», — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия-24».
Он добавил, что за лето 2022 года был выполнен большой объем работ по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Речь идет о дорогах, социальных объектах, коммуникациях и другом.