Экономист Хазин раскрыл одну из возможных тем послания Путина Федеральному собранию

Российский президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию может озвучить неприятное для либералов решение, касающееся экономической сферы, заявил экономист Михаил Хазин.
Во время выступления на YouTube-канале эксперт напомнил, что изгнание представителей либерального сообщества из российской элиты является очень сложным процессом. Однако в сложившейся ситуации либералы начали слабеть, что особенно заметно в Соединенных Штатах, где проводятся обыски у американского лидера Джо Байдена.
«Поэтому мы ждем. Я думаю, что Путин об этом объявит в своем послании, которое может быть в конце февраля», — подчеркнул экономист.
Осведомленные источники из Госдумы до этого сообщили, что российский президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в 20-х числах февраля.