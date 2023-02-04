Экономист Хазин раскрыл одну из возможных тем послания Путина Федеральному собранию

Во время выступления на YouTube-канале эксперт напомнил, что изгнание представителей либерального сообщества из российской элиты является очень сложным процессом. Однако в сложившейся ситуации либералы начали слабеть, что особенно заметно в Соединенных Штатах, где проводятся обыски у американского лидера Джо Байдена.