В Сети появилось видео разрушенного украинским снарядом жилого дома в Донецке

Украинские войска выпустили по одному из районов Донецка 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В Сети появилось видео разрушенного одной из ракет жилого дома.
Снаряды были запущены по направлению к населенному пункту Ласточкино. Украинские ракеты снесли целый этаж здания. Информации о пострадавших пока нет.
Ракеты были выпущены в 11:54 по Киевскому району города. О произошедшем сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).