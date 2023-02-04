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В Сети появилось видео разрушенного украинским снарядом жилого дома в Донецке

Происшествия
В Сети появилось видео разрушенного украинским снарядом жилого дома в Донецке

Украинские войска выпустили по одному из районов Донецка 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В Сети появилось видео разрушенного одной из ракет жилого дома.

Снаряды были запущены по направлению к населенному пункту Ласточкино. Украинские ракеты снесли целый этаж здания. Информации о пострадавших пока нет.

Ракеты были выпущены в 11:54 по Киевскому району города. О произошедшем сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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