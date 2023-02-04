Аналитик Foreign Policy Страднер развеяла надежды Запада на антироссийскую позицию Вучича

Заявление президента Сербии Александра Вучича о России обернулось для коллективного Запада призрачной надеждой. На это указала аналитик Foreign Policy Ивана Страднер.
Сербский лидер признался, что не разделяет решения о спецоперации на украинской территории и не признает российскими Крымский полуостров и Донбасс. После этого западные эксперты констатировали перестройку политического вектора республики, передала «ПолитРоссия».
«Заявление Вучича — это просто продолжение стратегии Белграда по балансированию между Россией и Западом», — развеяла надежды Страднер.
Во время недавнего выступления на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков дал понять, что официальная Москва дорожит сложившимися с Белградом отношениями. Помимо этого, он выразил надежду на их дальнейшее развитие «по восходящей».