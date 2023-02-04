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Медведев заявил о готовности РФ применить все виды оружия в случае ударов ВСУ по российской территории

Украина
Медведев заявил о готовности РФ применить все виды оружия в случае ударов ВСУ по российской территории

Российская сторона не собирается ограничивать себя при ответе на атаки ВСУ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Вооруженные силы страны готовы применить все виды оружия в зависимости от степени угрозы. Ответ России может быть любым, отметил политический деятель.

«Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия», — заявил Дмитрий Медведев.

Согласно доктринальным документам, включая Основы ядерного сдерживания, ответ противнику будет жестким, быстрым и убедительным, заверил зампред Совбеза.

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