Minor Planet Center сообщил об открытии 12 новых спутников Юпитера

Теперь общее количество «лун» у космического объекта достигло 92 объектов. Этот факт возвысил Юпитер до лидера в Солнечной системе по числу спутников. Ранее первое место занимал Сатурн, у которого на сегодняшний день насчитывается 83 объекта. Однако планета еще может вернуть себе первенство, когда телескопы астрономов начнут выявлять объекты диаметром менее трех километров.