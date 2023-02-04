Minor Planet Center сообщил об открытии 12 новых спутников Юпитера

Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера, сообщили в Центре малых планет (Minor Planet Center).
Теперь общее количество «лун» у космического объекта достигло 92 объектов. Этот факт возвысил Юпитер до лидера в Солнечной системе по числу спутников. Ранее первое место занимал Сатурн, у которого на сегодняшний день насчитывается 83 объекта. Однако планета еще может вернуть себе первенство, когда телескопы астрономов начнут выявлять объекты диаметром менее трех километров.
Новые «луны» Юпитера сравнительно небольшого размера. Диаметр каждой не превышает восьми километров. Они вращаются на большом расстоянии от космического объекта. Например, девяти из них требуется 550 дней, чтобы облететь газового гиганта. А самый отдаленный S/2003 J10 совершает полный оборот за 18 лет.
Уникальные кадры северного сияния на Юпитере продемонстрировали в NASA, передает телеканал «360». Благодаря телескопу Джеймса Уэбба получилось разглядеть сильные ветры, гигантские штормы и полярные сияния.