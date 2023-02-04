Матч за Суперкубок России по футболу 2023 года может пройти на «Ак Барс Арене» в Казани

Казанская «Ак Барс Арена» может принять матч между победителем РПЛ и обладателем Кубка России по футболу.
Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит заявку Республики Татарстан на проведение матча Суперкубка страны на «Ак Барс Арене» в ходе заседания исполкома. Об этом журналистам РИА Новости рассказали в пресс-службе организации.
«Для нас важно, чтобы старт сезона, начало которому традиционно дает встреча за Суперкубок, был не рядовым матчем, а настоящим праздником для болельщиков, проходил при полных трибунах и был коммерчески успешным», — подчеркнули в РФС.
В августе «Ак Барс Арена» должна была принять матч за Суперкубок УЕФА, однако игру перенесли в Афины. Стоит отметить, что в 2018 году на стадионе в Казани проходили встречи планетарного первенства.