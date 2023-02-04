США завершили бы конфликт на Украине, если бы хотели этого. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик ответил на вопросы журналистки Наданы Фридрихсон о ситуации на мировой арене. Медведев констатировал незаинтересованность США в прекращении конфликта на Украине. В противном случае американские власти приказали бы Киеву разрешить ситуацию мирным путем.
«Но вашингтонские маразматики в Администрации США и ястребы в Конгрессе в этом просто не заинтересованы», — говорится в комментарии Медведева.
Ранее в Кремле неоднократно сообщали о готовности к переговорам по Украине в случае серьезных предложений со стороны Запада. Однако таких не последовало.