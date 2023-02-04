Депутат Шеремет предупредил США о последствиях ракетной атаки на Крым

В Госдуме РФ предупредили США о последствиях удара по Крыму при помощи американских ракет. Депутат от крымского региона Михаил Шеремет сообщил, что «шутки с Россией» могут плохо кончиться.
В беседе с РИА Новости депутат прокомментировал передачу дальнобойных снарядов киевскому режиму и напомнил Вашингтону, что ракетный по Крыму при помощи американского оружия Москва будет расценивать как «объявление войны».
«Американским горе-политикам пора осознать, пока не поздно, что шутки с Россией и бряцание оружием плохо обернутся для их государства», — подметил Шеремет.
Ранее в Белом доме объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. Новый пакет включает средства ПВО, ракеты большой дальности для HIMARS. Способ применение снарядов оставили на усмотрение Киева.