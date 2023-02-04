Массовые протесты во Франции могут спровоцировать кризис власти

Пенсионная реформа президента Франции Эммануэля Макрона привела к массовым беспорядкам в республике. Об этом рассказали журналисты.
Авторы РИА Новости обратили внимание на протесты во Франции. Жители страны требуют у Парижа отказаться от повышения пенсионного возраста.
Ожидается, что к 2030 году цифра достигнет 64 лет. Однако французы с этим не согласны. Массовые протесты могут спровоцировать кризис власти, считают авторы статьи.
Многие демонстранты выходят на улицы с плакатами, которые отсылают к 1968 году. Тогда социальный кризис во Франции привел к массовой забастовке и отставке президента Шарля де Голля.