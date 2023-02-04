Охотник за нацистами Аллан Райан скончался от сердечного приступа в США

Известный охотник за нацистами Аллан Райан, который передал из США в СССР охранника польского лагеря смерти Треблинка Федора Федоренко, скончался от сердечного приступа, передает The Washington Post.
Экс-директору подразделения Министерства юстиции было 77 лет. Он ушел из жизни в своем доме в Норвелле. Дочь Элизабет отметила, что отец прививал детям острое чувство справедливости.
По данным зарубежных СМИ, Райан выиграл 25 судебных процессов. Россияне знают его по делу Федора Федоренко, который был охранником польского лагеря смерти Треблинка. Обвиняемого выслали в СССР в 1986 году, осудили и казнили в Симферополе в 79-летнем возрасте.
Кроме того, Райан вычислил Владимира Осидача, который уничтожал евреев. Он был комендантом украинского города Рава-Русская в Львовской области.