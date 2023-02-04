Охотник за нацистами Аллан Райан скончался от сердечного приступа в США

По данным зарубежных СМИ, Райан выиграл 25 судебных процессов. Россияне знают его по делу Федора Федоренко, который был охранником польского лагеря смерти Треблинка. Обвиняемого выслали в СССР в 1986 году, осудили и казнили в Симферополе в 79-летнем возрасте.