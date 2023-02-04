РИА Новости: китайский аэростат помешал поездке Блинкена в Пекин

Китайский аэростат стал препятствием для поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. На это обратил внимание обозреватель Петр Акопов.
Американские власти решили отменить данное мероприятие из-за «явного нарушения суверенитета и международного права» со стороны китайского руководства. Планировалось, что этот визит благотворно повлияет на напряженные отношения Вашингтона и Пекина.
«Но аэростат все испортил — или дал повод отложить следующую стадию выяснения отношений?» — задался вопросом Акопов в материале для РИА Новости.
Ранее данный шаг прокомментировали представители МИД КНР. По их мнению, перенос поездки Блинкена является «делом самих Соединенных Штатов». Соответствующее заявление добавили на официальные ресурсы ведомства.