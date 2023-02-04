Освещавшая заседание Совбеза ООН журналистка не поверила выступлению Пауэлла с пробиркой

Большая часть представителей международной прессы не поверила американскому политику Колину Пауэллу, который на заседании Совбеза ООН показывал пробирку с целью получить одобрение для вторжения США в Ирак, сообщила журналистка, освещавшая мероприятие.
В беседе с РИА Новости девушка рассказала, что это был печальный день. По ее словам, было тяжело осознать, что одна из крупнейших мировых держав врет другим странам для развязывания войны.
«Я была возмущена. Потому что мы знали, что это не пройдет. За исключением большинства представителей американской прессы международная пресса не верила в это», — отметила журналистка.
Ранее сообщалось, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков припомнил США «пробирку Пауэлла» и призвал Вашингтон отказаться от синдрома вседозволенности.