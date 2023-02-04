«Просто невероятно»: слова Зеленского о членстве Украины в ЕС ошарашили читателей Die Welt

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о собственной стране повергло читателей Die Welt в шок. Они не смогли пройти мимо озвученного без соответствующей критики.
Во время очередного видеообращения украинский лидер высказался о ситуации с членством государства в Евросоюзе. Зеленский дал понять зрителям, что официальный Киев уже состоит в объединении. Это вызвало удивление у интернет-пользователей.
«Непревзойденная дерзость. Просто невероятно...» — возмутился один из них.
Комментаторы поставили под сомнение здравомыслие Зеленского, при этом обратив внимание на неслыханную наглость политика. По их мнению, глава Украины переживает «пробуждение комика». На этом фоне юзеры сошлись во мнении, что его страна недостойна присоединения к ЕС.