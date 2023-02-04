«Просто невероятно»: слова Зеленского о членстве Украины в ЕС ошарашили читателей Die Welt

Комментаторы поставили под сомнение здравомыслие Зеленского, при этом обратив внимание на неслыханную наглость политика. По их мнению, глава Украины переживает «пробуждение комика». На этом фоне юзеры сошлись во мнении, что его страна недостойна присоединения к ЕС.