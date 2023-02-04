Овечкин и Кросби выиграли конкурс на лучший буллит в Матче всех звезд НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби победили в конкурсе на лучший буллит в Матче всех звезд НХЛ.
Матч всех звезд НХЛ проходит на «Эф-Эл-Эй Лайв-Арене» в Санрайзе 3 и 4 февраля. В ходе мероприятия состоялся конкурс на самый красивый буллит, победителями которого стали Александр Овечкин и Сидней Кросби. Нападающие вели шайбу до ворот, после чего отдавали пас четырехлетнему сыну российского форварда. Овечкин-младший реализовал буллит в стиле российского игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
За свой бросок капитан «Вашингтона» и Кросби получили 40 очков. Стоит отметить, что Овечкин также примет участие в конкурсе на самый сильный бросок в рамках Матча всех звезд НХЛ, который принимает «Флорида Пантерз».