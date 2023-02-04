Чехия не намерена бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска России

Сборная Чехии будет участвовать в 33-й летней Олимпиаде в случае допуска в Играм российских спортсменов.
Олимпийский комитет Чехии (NOC) исключил бойкот парижской Олимпиады 2024 года в случае участия в Играх сборных России и Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном изданием Ceska Televize.
«Не может быть никакой речи от нас о бойкоте, потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов», — отметили в NOC.
Ранее стало известно, что МОК рассматривает возможность участия россиян и белорусов в ОИ-2024. Они могут выступить на Играх в нейтральном статусе. Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Участники ОИ-2024 разыграют медали в 32-х видах спорта.