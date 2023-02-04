Чехия не намерена бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска России

Ранее стало известно, что МОК рассматривает возможность участия россиян и белорусов в ОИ-2024. Они могут выступить на Играх в нейтральном статусе. Летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Участники ОИ-2024 разыграют медали в 32-х видах спорта.