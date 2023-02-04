Рябков вспомнил «пробирку Пауэлла» и призвал США отказаться от синдрома вседозволенности

Американские власти должны избавиться от своего синдрома вседозволенности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
В беседе с РИА Новости дипломат прокомментировал ситуацию с американским политиком Колином Пауэллом, который на заседании Совбеза ООН показывал пробирку якобы с опасными веществами, пытаясь обосновать необходимость вторжения в Ирак.
По словам Рябкова, выступление с «пробиркой Пауэлла» показало лицемерие Соединенных Штатов, а также убежденность правящей элиты США в собственной безнаказанности.
«В стремительно меняющихся геополитических реалиях США ныне объективно не в состоянии прибегать всякий раз к силовому сценарию, когда им вздумается, без серьезных для себя последствий», — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Журналистка, работавшая в ООН, ранее заявила, что иностранные СМИ не поверили «пробирке Пауэлла».