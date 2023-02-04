Бывшая сотрудница «Почты России» попала под статью за хищение 4,5 млн рублей в Магадане

По данным следствия, специалист, имея доступ к электронным платежным поручениям, украла более 4,5 млн рублей бюджетных средств с помощью почтовых переводов. Женщина распорядилась деньгами по своему усмотрению, потом уволилась и переехала в Новосибирскую область.