Бывшая сотрудница «Почты России» попала под статью за хищение 4,5 млн рублей в Магадане

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств «Почты России» в Магаданской области. Фигурантом стала бывшая сотрудница учреждения. Она дала подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе управлении ФСБ по Новосибирской области.
По данным следствия, специалист, имея доступ к электронным платежным поручениям, украла более 4,5 млн рублей бюджетных средств с помощью почтовых переводов. Женщина распорядилась деньгами по своему усмотрению, потом уволилась и переехала в Новосибирскую область.
Оперативники задержали подозреваемую. По местам ее жительства и работы прошли обыски.