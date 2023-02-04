Китайский политик Ван И отреагировал на отмену визита Блинкена из-за ситуации с аэростатом

США стоит сохранять сконцентрированность и продолжать взаимодействие с Китаем. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК Ван И.
Ван И отреагировал на отмену визита госсекретаря США Энтони Блинкена из-за ситуации с аэростатом. Стороны провели переговоры и обсудили двусторонние отношения на фоне инцидента.
«Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международное право», — говорится в комментарии китайского политика.
Ранее над штатом Монтана обнаружили воздушный шар-разведчик. В США утверждают, что он шпионский. Однако китайская сторона отметила, что аэростат использовался в исследовательских целях.