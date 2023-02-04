Зафиксирован второй случай заражения новым подвидом коронавируса «Кракен» в России

Второй случай заражения новым штаммом коронавируса «Кракен» зафиксировали в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Пациент болеет в легкой форме, тяжелых клинических последствий не замечено. Данные для изучения получены из Республики Тыва, отметили в надзорном органе.
«Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "Омикрона" XBB 1.5 «Кракен», — указано в сообщении ведомства.
Сейчас в России продолжается постоянный мониторинг циркуляции различных вариантов COVID-19. Все полученные данные загружают в национальную базу данных VGARus. В системе уже размещены более 200 тыс. геномных последовательностей, сообщили в Роспотребнадзоре.
Никаких ограничения из-за появления нового варианта коронавируса вводить в России не планируют, передает телеканал «360». Представители надзорного ведомства отметили, что в этом нет необходимости.