ВМС Бразилии затопили свой единственный авианосец в Атлантике

Военно-морские силы Бразилии затопили в Атлантике свой единственный списанный авианосец São Paulo, которому отказали в стоянке у берегов страны по прибытии в Средиземное море. Об этом сообщили в ведомстве.
«Относительно корпуса бывшего авианосца São Paulo сообщаем, что операция запланированного и контролируемого затопления была реализована 3 февраля, строго в соответствии с планом», — говорится в сообщении.
Известно, что авианосец к тому моменту уже имел несколько отверстий в корпусе, набирал воду и мог затонуть с риском для окружающей среды. В итоге его затопили контролируемым и безопасным способом в 350 километрах от берега на глубине порядка пяти тысяч метров.