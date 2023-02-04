ВМС Бразилии затопили свой единственный авианосец в Атлантике

Известно, что авианосец к тому моменту уже имел несколько отверстий в корпусе, набирал воду и мог затонуть с риском для окружающей среды. В итоге его затопили контролируемым и безопасным способом в 350 километрах от берега на глубине порядка пяти тысяч метров.